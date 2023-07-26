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15:00, 26 июля 2023 года Губернатор Орловской области оценил развитие Краснозоренского района Андрей Клычков побывал в муниципальном образовании 25 июля.





Накануне губернатор Орловской области Андрей Клычков побывал в Краснозоренском районе с рабочим визитом.



Поездку глава региона начал с посещения ФАПа в селе Орево. Фельдшерский пункт теперь находится в новом здании, а не в Доме культуры, как раньше. Здесь есть все необходимое для оказания экстренной помощи и диагностики. Решается вопрос с продажей на базе ФАПа медикаментов.



Следующим пунктом визита губернатора стало фермерское хозяйство Николая Адоньева. В прошлом году урожайность здесь достигла 60 центнеров с гектара, в 2023-м ожидают показатели не хуже. В развитие инвестировали 46 миллионов.



Также Андрей Клычков оценил спортплощадку для сдачи ГТО в краснозоренской школе. Здесь установили оборудование стоимостью свыше трех миллионов рублей. В новом учебном году ребята смогут заниматься на новом волейбольном и футбольном полях.



Завершила визит традиционная встреча с активом. Большинство жителей волновал вопрос ремонта дорог. В этом году району выделено более семи миллионов рублей на ремонт семи участков улично-дорожной сети протяженностью почти четыре километра. На пяти объектах работы завершены. Поднятые на встрече вопросы глава региона взял под особый контроль.





Эльза Ахмедбекова



