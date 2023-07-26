Главная » Новости



14:30, 26 июля 2023 года Орловец нашел танк на территории своего домовладения Находку сделал житель села Ломовец.





Житель села Ломовец Троснянского района Орловской области сделал неожиданную находку на собственном земельном участке. Мужчина начал строительство веранды и наткнулся на танк.



Скорее всего, боевая машина осталась здесь после сражения. В 1943-м году в этом месте шли ожесточенные бои.



Коммунальщики к этому моменту извлекли лишь части танка. На место выехали поисковики, чтобы на профессиональном уровне разобраться – откуда, когда и почему танк оказался на этом месте.











Анна Вайсергисер



