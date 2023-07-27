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12:00, 27 июля 2023 года На экраны орловских кинотеатров вышла комедия "За Палыча!" Фильм стартовал в прокате при участии телеканала "Россия 1".





27 июля в прокат вышла комедия режиссера Андрея Богатырева "За Палыча!".



Это пронзительная история о том, как братство десантников и любовь самой классной девушки на свете заставляют избалованного мажора пересмотреть свои жизненные цели и встать на защиту старого дедовского дома.



У Темы Голубя есть все, ему позволено больше других, парень уверен, что влиятельный папа решит любой "вопросик". Но сладкая жизнь внезапно обрывается, когда мажор сталкивается в аварии с еще более влиятельным незнакомцем из Москвы. На этот раз "вопросик" решается не так, как ждал Тема. По щелчку пальцев кандидатура папы снимается с выборов, семья стремительно лишается богатого дома, а сам виновник дорожной стычки в полном соответствии с законом отправляется на срочную службу в армию – в войска ВДВ, на перевоспитание к прапорщику Котову. Вернувшись из армии, Тема узнает, что у его деда Палыча пытаются отобрать старый дом.



Теперь ему предстоит сделать выбор: вернуться к успешной жизни или вступиться за Палыча! В главной роли Палыча – Сергей Шакуров. Также в фильме режиссера Андрея Богатырева снимались Евгений Зарубин, Екатерина Лисина, Федор Лавров, Ирина Пегова, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Константин Крюков, Михаил Горевой, Алексей Шевченков и другие.





