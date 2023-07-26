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14:00, 26 июля 2023 года В Орловской области инфляция в июне была ниже, чем в среднем по стране Показатель составил 2,6%.



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Эксперты орловского отделения Банка России отметили, что инфляция выросла на 0,7%. Динамика соответствует общероссийской тенденции. Инфляция в стране достигла в июне 2023 года отметки 3,3%.



Как отметили в пресс-службе орловского отделения Банка России, основной вклад в изменение уровня цен внесли овощи. Огурцы и помидоры обычно дешевеют именно в июне, однако в 2023 году на территории региона сезонное снижение цен произошло в мае. В июне рост цен на огурцы ускорился. Помидоры продолжили дешеветь.



В июне 2023 года эксперты также отметили рост цен на мясо птицы, лекарственных препаратов и непродовольственные товары.





Сергей Силаев



