Орловские любители парашютизма принимают поздравления
26 июля – день профессионалов и начинающих.
Здание орловского аэроклуба построили в начала 90-х годов, однако сейчас оно в не в лучше состоянии. Кризис и невозможность содержать только за бюджетные деньги пять тысяч квадратных метров привели к ситуации, которая есть сейчас: разбитые окна, прогнившая крыша, в некоторых местах отсутствуют перекрытия между этажами.
Взлетать в небо в Орловской области пока еще нельзя из-за введенных ограничений. Воздушные суда могут взлететь при условии их включения в разрешительный список и в соответствии с разрешением на использование воздушного пространства.