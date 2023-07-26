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12:55, 26 июля 2023 года Орловские любители парашютизма принимают поздравления 26 июля – день профессионалов и начинающих.







Здание орловского аэроклуба построили в начала 90-х годов, однако сейчас оно в не в лучше состоянии. Кризис и невозможность содержать только за бюджетные деньги пять тысяч квадратных метров привели к ситуации, которая есть сейчас: разбитые окна, прогнившая крыша, в некоторых местах отсутствуют перекрытия между этажами.



Взлетать в небо в Орловской области пока еще нельзя из-за введенных ограничений. Воздушные суда могут взлететь при условии их включения в разрешительный список и в соответствии с разрешением на использование воздушного пространства.





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Небо Орловской области ограничено для полетов





Даниил Борисов



