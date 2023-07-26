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12:05, 26 июля 2023 года В Орловской области главу сельского поселения заподозрили в растрате Мужчина приобрел ноутбук на административные деньги.



Фото: архив

Уголовное дело в отношении главы одного из сельских поселений Ливенского района возбудили следственные органы по статье "растрата чужого имущества". Следствие установило, что в марте-апреле 2022 года подозреваемый договорился со знакомым бизнесменом о покупке ноутбука для личных нужд.



– Не желая оплачивать покупку, мужчина изготовил и подписал от имени администрации договор, в который внес заведомо ложные сведения о необходимости ремонта принадлежащего администрации компьютера, который в действительности не требовался, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Предприниматель получил деньги за ноутбук, средства ему передал подчиненный главы сельского поселения. Следственные действия продолжаются, устанавливаются обстоятельства преступления.





Сергей Силаев



