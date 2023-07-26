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11:30, 26 июля 2023 года В Орле 29 июля пройдет экологическая акция по сбору вторсырья Пункты приема будут работать в каждом районе областного центра.



Фото: архив

Сдать на переработку можно макулатуру, пластиковые бутылки, флаконы от бытовой химии, шампуней, косметики, канистры от молока, масла, удобрений и технических жидкостей, алюминиевые банки, упаковочную пленку, фасовочные пакеты из магазинов.



- Вырученные от сдачи собранных вторичных отходов средства отправятся на реализацию благотворительной программы “Ты не один”, в рамках которой оказывается помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, - отметили в пресс-службе областного правительства.



Адреса и время работы пунктов приема можно узнать здесь.





Ксения Солоухина



