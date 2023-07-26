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12:00, 26 июля 2023 года Орловские яхтсмены взяли три медали на кубке Черноземья Среди наград – два золота и серебро.



Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

Кубок Черноземья по парусному спорту прошел в акватории Воронежского водохранилища. Там собрались команды из Орла, Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка и Курска. О том, как выступили наши яхтсмены, рассказали в пресс-службе областного правительства.



Так, в классе "Лазер 4.7" лучшей стала Мария Грамматчикова. В классе “Оптимист” первое место занял Тимофей Костиков, а второе - Юлия Полякова.





Ксения Солоухина



