В больницу Боткина Орла поступило новое оборудование

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11:15, 26 июля 2023 года
В больницу Боткина Орла поступило новое оборудованиеАппаратуру и другие принадлежности доставили в отделение паллиативной помощи.
Фото: департамент здравоохранения региона
В отделение паллиативной помощи больницы имени Боткина Орла поступила кровать с электроприводом, противопролежневая система, лицевые маски аппарата постоянного и двухфазного положительного давления в дыхательных путях. Также в отделение доставили аппарат ИВЛ, концентратор кислорода, откашливатель, передвижную систему подъема и перемещения пациента.
Как рассказали в департаменте здравоохранения Орловской области, все оборудование специалисты паллиативного отделения выдают во временное пользование. Родственники пациентов могут получить медицинские кровати, противопролежневые матрасы, кресло-коляску, перевязочные средства, ингаляторы, тонометры, глюкометры и другое оборудование.
Сергей Силаев