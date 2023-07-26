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11:15, 26 июля 2023 года В больницу Боткина Орла поступило новое оборудование Аппаратуру и другие принадлежности доставили в отделение паллиативной помощи.



Фото: департамент здравоохранения региона

В отделение паллиативной помощи больницы имени Боткина Орла поступила кровать с электроприводом, противопролежневая система, лицевые маски аппарата постоянного и двухфазного положительного давления в дыхательных путях. Также в отделение доставили аппарат ИВЛ, концентратор кислорода, откашливатель, передвижную систему подъема и перемещения пациента.



Как рассказали в департаменте здравоохранения Орловской области, все оборудование специалисты паллиативного отделения выдают во временное пользование. Родственники пациентов могут получить медицинские кровати, противопролежневые матрасы, кресло-коляску, перевязочные средства, ингаляторы, тонометры, глюкометры и другое оборудование.





Сергей Силаев



