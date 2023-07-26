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10:45, 26 июля 2023 года В ливенском концертном зале установят оборудование почти за пять миллионов рублей Его закупили в рамках нацпроекта "Культура".



Фото: "Ливенская газета"

Открыть обновленный виртуальный концертный зал в центре молодежи "Лидер" планируют 30 сентября. Сейчас там идет установка оборудования. На 4, 7 миллиона рублей закупили ноутбук, экран с проектором, звуковые колонки, микрофоны и другую технику. Об этом сообщается в "Ливенской газете".



Позже будут заключены соглашения с госучреждениями культуры: концертными залами, филармониями, музеями.





Ксения Солоухина



