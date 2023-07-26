Прихожанин передал орловскому храму "Взыскание погибших" икону Богородицы
Святыня украсила апсиду храма.
Фото: храм иконы Божией Матери "Взыскание погибших" г. Орла.
Храм иконы Божией Матери "Взыскание погибших" на Наугорском кладбище Орла получил от посетителя икону Богородицы "Благодатное небо". Святыня украсила апсиду храма, сообщили в Орловской митрополии. Сам благодетель решил сохранить свое имя в тайне.
Икона выполнена из литого прозрачного монолитного поликарбоната, что позволит ей лучше переносить морозы и солнечные лучи. Печать на высокоточном оборудовании надолго сохранить яркость красок.
Икону Богоматери освятил настоятель кладбищенского храма иерей Артемий Торопов.