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20:46, 25 июля 2023 года

Семья Диколенко из Орла объездила множество уголков России на своем "Фольксвагене"

В свою первую поездку орловцы отправились в период пандемии.


Желтый "Фольксваген" в семье Диколенко появился в 2019-м году. В 2020-м орловцы впервые отправились на нем в путешествие – в соседнюю область. Затем последовали поездки в Беларусь, Карелию, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тольятти, Самару, Дагестан. Каждый маршрут – не меньше тысячи километров.

В августе семья Диколенко вновь отправится в путешествие – поближе к морю. А уже на зимние каникулы отправятся за полярный круг

Машина оборудована для таких долгих поездок: в ней есть кухня с холодильником и плитой, биотуалет, кровать, телевизор, импровизированный душ.


Юлия Опанасюк
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