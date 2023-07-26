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19:44, 25 июля 2023 года Орловская область организовала на Донбассе пункт раздачи питьевой воды Ее закупили благодаря помощи мецената и жителей региона.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловская область продолжает раздачу питьевой воды в зоне проведения СВО. Всего было закуплено 200 тонн. 25 июля военным вручили в общей сложности 20 тонн бутилированной воды.

Андрей Клычков. "Теперь на фронтовых дорогах Донбасса есть новая остановка – наша точка, где от всех жителей Орловщины мы раздаем питьевую воду бойцам. Танки, БТР, целые колонны военной техники, все останавливаются за водой и мы никого не оставим без помощи", – сообщил губернатор Орловской области Глава региона подчеркнул, что если закупленных 200 тонн воды окажется мало, то на Орловщине будут искать возможность увеличить этот объем.





Артем Ежаков



