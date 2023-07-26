среда 26.07.2023 10:48:44 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

10:00, 26 июля 2023 года

Орловский завод металлоконструкций начал строить новый цех за три миллиарда рублей

Срок сдачи объекта – первый квартал 2025 года.


Орловский завод "Северсталь Стальные решения" приступил к реализации крупного инвестиционного проекта по расширению производства металлоконструкций. Соглашение на три миллиарда рублей было подписано по итогам последнего Петербургского международного экономического форума.

Новый проект позволит значительно увеличить объемы производства и создать 330 новых рабочих мест. Сейчас завод выпускает до 24 тысяч металлоконструкций в год. Вся производственная цепочка расположена в одном корпусе.

Свою долю на будущем рынке металлоконструкций предприятие видит в размере 178 тысяч тонн в год.

В рамках расширения на заводе возведут современный промышленный комплекс, запустят дополнительную производственную линию полного цикла: от раскроя металлопроката до готовых конструкций с покрытием нужной толщины.

Сейчас идет демонтаж незадействованных пролетов цеха. Его планируют завершить в октябре этого года и сразу приступить к строительству нового производственного помещения. Срок сдачи объекта – первый квартал 2025 года.


Мария Семак
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.