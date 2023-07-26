Главная » Новости



10:00, 26 июля 2023 года Орловский завод металлоконструкций начал строить новый цех за три миллиарда рублей Срок сдачи объекта – первый квартал 2025 года.





Орловский завод "Северсталь Стальные решения" приступил к реализации крупного инвестиционного проекта по расширению производства металлоконструкций. Соглашение на три миллиарда рублей было подписано по итогам последнего Петербургского международного экономического форума.



Новый проект позволит значительно увеличить объемы производства и создать 330 новых рабочих мест. Сейчас завод выпускает до 24 тысяч металлоконструкций в год. Вся производственная цепочка расположена в одном корпусе.



Свою долю на будущем рынке металлоконструкций предприятие видит в размере 178 тысяч тонн в год.



В рамках расширения на заводе возведут современный промышленный комплекс, запустят дополнительную производственную линию полного цикла: от раскроя металлопроката до готовых конструкций с покрытием нужной толщины.



Сейчас идет демонтаж незадействованных пролетов цеха. Его планируют завершить в октябре этого года и сразу приступить к строительству нового производственного помещения. Срок сдачи объекта – первый квартал 2025 года.





Мария Семак



