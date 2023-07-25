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19:19, 25 июля 2023 года

На улице Орловских партизан и в Прокуровском лесопарке появится свыше тысячи новых деревьев

Зеленые насаждения высадят после завершения строительства дороги.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле прошло совещание представителей мэрии и экологов. На встрече прозвучало, что после завершения строительства дороги по улице Орловских партизан и в Прокуровском лесопарке появится более тысячи новых деревьев. На работы из средств местного бюджета выделено три миллиона рублей.

Часть деревьев планируется к пересадке. Вдоль дороги предусмотрена компенсационная высадка в полном объеме. Это будут взрослые пятилетние деревья с родным комом земли. Сегодняшняя лесополоса – это заросли бурьяна, избыточный самосев и мусор.
Профессор, заведующий кафедры ландшафтной архитектуры ОГАУ Алексей Ковешников: "Я гарантирую безвозмездно сделать здесь проект благоустройства для жителей Северного района. Здесь будет шикарный парк с малыми архитектурными формами, с освещением, с детскими игровыми площадками, велодорожками".
Кафедра примет участие и в лечении деревьев. По итогу жители получат новую безопасную дорогу и благоустроенный парк.

Будущая дорога пройдет по самому краю лесного массива. В проекте предусмотрено 400 метров ремонта и благоустройства существующей дороги, а также строительство 400 метров новой. Проектом предусмотрено укрепление опорных стен дома №5, создание новых парковочных мест, тротуаров.

Вариантов постройки дороги было много, но от всех пришлось отказаться из-за высокой плотности инженерных коммуникаций. Через территории, которые предлагали как альтернативу, проходят линии электропередач высокого напряжения, теплотрассы, водоснабжение и газопровод. Перенос этих сетей невозможен.
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