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18:50, 25 июля 2023 года Четыре населенных пункта Орловской области получили почетные звания За воинскую доблесть в годы Великой Отечественной войны отмечены деревня Первый Воин Мценского района, село Борилово Болховского района, деревня Соборовка Троснянского района и поселок Глазуновка.



Фото: архив "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ о присвоении деревне Первый Воин Мценского района, селу Борилово Болховского района, деревне Соборовка Троснянского района и поселку Глазуновка почетного звания "Населенный пункт воинской доблести". Об этом сообщает региональный информационный портал.



Сейчас на Орловщине 19 населенных пунктов воинской доблести.



Напомним, что на территории Глазуновского района в годы оккупации действовали партизаны. У села Первый Воин в октябре 1941-го года танковая бригада полковника Катукова разбила танковую дивизию противника. Успех операции "Кутузов" ознаменовало бориловское сражение. В деревне Соборовка велись ожесточенные кровопролитные бои на северном фасе Курской дуги.





Артем Ежаков



