Четыре населенных пункта Орловской области получили почетные звания
За воинскую доблесть в годы Великой Отечественной войны отмечены деревня Первый Воин Мценского района, село Борилово Болховского района, деревня Соборовка Троснянского района и поселок Глазуновка.
Фото: архив "Вести-Орел"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ о присвоении деревне Первый Воин Мценского района, селу Борилово Болховского района, деревне Соборовка Троснянского района и поселку Глазуновка почетного звания "Населенный пункт воинской доблести". Об этом сообщаетрегиональный информационный портал.
Сейчас на Орловщине 19 населенных пунктов воинской доблести.
Напомним, что на территории Глазуновского района в годы оккупации действовали партизаны. У села Первый Воин в октябре 1941-го года танковая бригада полковника Катукова разбила танковую дивизию противника. Успех операции "Кутузов" ознаменовало бориловское сражение. В деревне Соборовка велись ожесточенные кровопролитные бои на северном фасе Курской дуги.