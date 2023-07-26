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9:30, 26 июля 2023 года Орловцев учат рисовать в Ахтырском кафедральном соборе Бесплатные уроки проходят два раза в неделю.



Фото: архив "Вести-Орел"

Учить рисовать с нуля орловцев начали в воскресной школе Ахтырского кафедрального собора. Такое предложение поступило от участников приходского народного хора, который работает в храме на протяжении года. Творческие занятия проводит выпускница худграфа Уральского пединститута Марианна Загайнова. Уже прошло несколько уроков, которые посещают десять человек.



По информации Орловской митрополии, вместе с художественными навыками ученики получают знания по истории и теории искусства. Также курс предусматривает живопись на свежем воздухе и много самостоятельной работы.





Ксения Солоухина



