Орловцев учат рисовать в Ахтырском кафедральном соборе
Бесплатные уроки проходят два раза в неделю.
Фото: архив "Вести-Орел"
Учить рисовать с нуля орловцев начали в воскресной школе Ахтырского кафедрального собора. Такое предложение поступило от участников приходского народного хора, который работает в храме на протяжении года. Творческие занятия проводит выпускница худграфа Уральского пединститута Марианна Загайнова. Уже прошло несколько уроков, которые посещают десять человек.
По информации Орловской митрополии, вместе с художественными навыками ученики получают знания по истории и теории искусства. Также курс предусматривает живопись на свежем воздухе и много самостоятельной работы.