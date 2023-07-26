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7:30, 26 июля 2023 года Орловская пенсионерка получит восемь тысяч рублей за найденное в шкафу ружье Ранее оно принадлежало ее покойному супругу.



Фото: архив "Вести-Орел"

68-летняя жительница Колпны обнаружила охотничье ружье, когда разбирала вещи умершего мужа. С находкой женщина отправилась в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

- Правоохранители поблагодарили заявительницу и напомнили, что после проведения экспертизы ей будет выплачено вознаграждение в размере восьми тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе управления Росгвардии по Орловской области.





Ксения Солоухина



