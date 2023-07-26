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20:22, 25 июля 2023 года Губернатор Андрей Клычков оценил спортплощадку для сдачи ГТО в краснозоренской школе Здесь установили оборудование стоимостью свыше трех миллионов рублей.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Площадку для сдачи ГТО на базе Краснозоренской школы обустроили в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни". На ней появилось спортивное оборудование, которое закупили почти за 3,4 миллиона рублей. Его оценил глава региона в ходе рабочей поездки.



- Такие площадки востребованы, помогают и в занятиях физической культурой школьников, и в оценке возможностей родителей, сюда можно приходить для тестирования всей семьей, - подчеркнул Андрей Клычков.





Ксения Солоухина



