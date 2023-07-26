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9:00, 26 июля 2023 года Орловец, не плативший налоги и коммуналку, чуть не лишился иномарки Сумма долга перевалила за 200 тысяч рублей.





Исполнительное производство находилось в отделении судебных приставов Советского района. На иномарку, которая была в собственности у должника, наложили арест. Правда, после этого мужчина расплачиваться не спешил.

- Автомобиль был объявлен в исполнительный розыск. Судебные приставы обнаружили и изъяли транспортное средство для дальнейшей реализации в счет погашения долга, - рассказали в пресс-службе УФССП по Орловской области. Не желая расставаться со своей "Маздой", житель областного центра оплатил свыше 200 тысяч рублей задолженности за коммунальные услуги и налоги, а также исполнительный сбор в размере 19 тысяч рублей.





Ксения Солоухина



