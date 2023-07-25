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17:36, 25 июля 2023 года В Орле почти на месяц ограничили движение на перекрестке улиц Героев Пожарных и Картукова Неудобства для автомобилистов связаны с восстановительными работами.





В Орле с 25 июля по 20 августа введено временное ограничение движения транспортных средств по улице Героев Пожарных в районе пересечения с улицей Картукова. Неудобства связаны с заменой аварийного участка канализации.

"Временное ограничение означает, что в отдельные периоды времени на перечисленных участках на проезжей части может работать техника, препятствующая проезду автомобилей, и проезжая часть может быть сужена", – подчеркнули в мэрии.





Артем Ежаков



