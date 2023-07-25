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17:26, 25 июля 2023 года

Андрей Клычков посетил крестьянско-фермерское хозяйство в Краснозоренском районе

Губернатор Орловской области побывал в муниципальном образовании с рабочим визитом.

Фото: портал правительства Орловской области

25 июля губернатор Орловской области Андрей Клычков находился в Краснозоренском районе с рабочим визитом. В рамках поездки глава региона посетил крестьянско-фермерское хозяйство в деревне Танеево.

Андрей Клычков обсудил с сотрудниками хозяйства начало уборочной кампании и меры господдержки для сельхозпроизводителей.

В прошлом году в этом хозяйстве валовой сбор зерна в весе после доработки составил шесть тысяч тонн, что на 26% больше показателя 2021-го года. За это время в развитие производства инвестировано 46 миллионов рублей.

Как сообщает региональный информационный портал, сельхозпроизводством в Краснозоренском районе занимаются семь предприятий, 50 крестьянских фермерских хозяйств и 2,5 тысячи личных подсобных хозяйств. Наибольший удельный вес в структуре посевных площадей занимают зерновые культуры.


Артем Ежаков
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