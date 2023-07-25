Андрей Клычков посетил крестьянско-фермерское хозяйство в Краснозоренском районе
Губернатор Орловской области побывал в муниципальном образовании с рабочим визитом.
Фото: портал правительства Орловской области
25 июля губернатор Орловской области Андрей Клычков находился в Краснозоренском районе с рабочим визитом. В рамках поездки глава региона посетил крестьянско-фермерское хозяйство в деревне Танеево.
Андрей Клычков обсудил с сотрудниками хозяйства начало уборочной кампании и меры господдержки для сельхозпроизводителей.
В прошлом году в этом хозяйстве валовой сбор зерна в весе после доработки составил шесть тысяч тонн, что на 26% больше показателя 2021-го года. За это время в развитие производства инвестировано 46 миллионов рублей.
Как сообщаетрегиональный информационный портал, сельхозпроизводством в Краснозоренском районе занимаются семь предприятий, 50 крестьянских фермерских хозяйств и 2,5 тысячи личных подсобных хозяйств. Наибольший удельный вес в структуре посевных площадей занимают зерновые культуры.