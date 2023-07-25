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19:30, 25 июля 2023 года В орловском райцентре благоустроили двор Работы проконтролировал губернатор.



Фото: "Телеграммы из Орла"

Дворовая территория в поселке Красная Заря Краснозоренского района была благоустроена в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".



Работы по улице Привокзальной, 2 подрядчик выполнил за 770 тысяч рублей.



Качество благоустройства 25 июля глава региона Андрей Клычков обсудил с местными жителями в ходе рабочей поездки. В 2024 году в поселке Красная Заря благоустроят центральную площадь. За этот проект проголосовали местные жители, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".











Сергей Силаев



