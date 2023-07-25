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17:56, 25 июля 2023 года В Ливнах более 80 многодетных семей получили земельные участки для строительства жилья Распределение проходило в ходе жеребьевки.



Фото: администрация Ливен

В администрации города Ливны прошла жеребьевка, в ходе которой распределили бесплатные земельные участки между 82 многодетными семьями. Для предоставления земли сформирован массив из 153 участков.



– Все, кто не смогли принять участие, будут уведомлены о дате и времени проведения следующей жеребьевки сотрудниками управления муниципального имущества администрации, - сообщили в пресс-службе администрации города Ливны.



С 2014 года по май 2022 года 99 многодетных семей из Ливен получили землю в собственность.





Сергей Силаев



