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18:30, 25 июля 2023 года Дистанционные мошенники обманули пятерых жителей Орловской области Потерпевшие переводили деньги на "безопасный счет", пытались продать или купить товары на сайте объявлений.



Фото: архив "Вести-Орел"

23-летняя орловчанка перевела 205 тысяч рублей на "безопасный счет", пытаясь уберечь свои деньги от мошенников.



Еще жертвами злоумышленников стали две жительницы Мценска. Одна из них разместила объявление о продаже дачи в интернете и лишилась 30 тысяч рублей, после того, как осуществила несколько банковских операций по просьбе лжепокупателя. Другая амчанка перевела 39 тысяч рублей продавцу за породистого щенка. В итоге она осталась без денег и питомца. А 18-летняя жительница Малоархангельского района пыталась устроиться на работу через сайт объявлений. Пройдя "собеседование" по Скайпу, девушка оформила кредитку по рекомендации якобы будущего работодателя, с которой позже пропали девять тысяч рублей.



Житель Орловского округа нарвался на мошенников, играя на бирже. Мужчина по рекомендации неизвестных перечислял различные суммы, чтобы, якобы, обналичить заработанное.

- По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество), - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.





Ксения Солоухина



