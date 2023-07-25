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16:30, 25 июля 2023 года

Орловцев будут призывать в армию с 18 до 30 лет

Депутаты Госдумы приняли законопроект во втором и третьем чтении.

Фото из архива

С 1 января 2024 года в России будут призывать на военную службу граждан с 18 до 30 лет. Поэтапного превышения призывного возраста законопроект не предусматривает.

Нижний предел призывного возраста останется прежним. Как пояснил председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, от повышения нижней планки до 21 года депутаты решили отказаться, поскольку много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет.

Корреспондент сайта "Вести-Орел" связался с заместителем военного комиссара Орловской области Сергеем Романовым. Сергей Васильевич рассказал, запланированы ли изменения в штате военных комиссариатов региона и готовы ли военкоматы к увеличению количества призывников.

Вкратце, мы готовы, эта категория затронет только розыск увеличения призыва. Пока в 2023 году все без изменений. Данных по расширению штата военных комиссариатов и заработной плате нет – пока все по-прежнему, - ответил Сергей Романов


Сергей Силаев
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