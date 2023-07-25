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16:21, 25 июля 2023 года Общественную палату Орла возглавил Александр Лабейкин Кандидатура бывшего уполномоченного по правам человека в Орловской области одобрена единогласно.



Фото: архив "Вести-Орел"

25 июля бывшего уполномоченного по правам человека в Орловской области Александра Лабейкина назначили председателем Общественной палаты Орла. Его кандидатуру поддержали единогласно. Об этом сообщили в городской администрации.



Всего в состав Общественной палаты Орла входит 21 человек. По семь кандидатур от некоммерческих организаций утверждали мэрия и горсовет. Оставшихся членов утвердили сегодня.



Александр Лабейкин подчеркнул, что первым шагом будет распределение членов общественной палаты по направлениям и внедрение их в работу горсовета и мэрии в качестве экспертов. Также предстоит заключить соглашения с рядом структур, которые могли бы помочь в решении проблем людей.





Артем Ежаков



