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20:00, 25 июля 2023 года
Под Орлом впервые прошел кулинарный фестиваль "Бабушкины разносолы"Поделиться рецептами приехали делегации из всех районов области.
В Вятском Посаде завершился первый кулинарный фестиваль "Бабушкины разносолы". На нем каждый желающий мог не только попробовать разные блюда, но и узнать рецепты понравившихся.
На фестиваль приехали делегации из всех районов области. Их атмосферу и традиции передавали песнями и стихами. Не обошлось и без мастер-классов. Например, по варке домашнего варенья.
Гостей угощали пирожками с разными начинками, овощными закрутками, ягодными десертами. Не обошлось и без мастер-классов.
Идея проводить гастрономический фестиваль принадлежит орловскому региональному отделению "Единой России". Как отмечают партийцы, кулинары со всех районов области соберутся так еще не раз.
Эльза Ахмедбекова
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