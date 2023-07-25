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15:46, 25 июля 2023 года В Орловской области замечен розовый колибри Редкую для наших широт бабочку удалось запечатлеть в Ливенском районе.



Фото: Управление лесами Орловской области

Бабочка винный бражник или розовый колибри замечена в Орловской области. Ее удалось сфотографировать в Ливенском районе.



Снимком поделилось региональное управление лесами:



- Винный бражник замечен недалеко от входа в административное здание Ливенского лесничества. Эта бабочка – редкий гость в наших широтах, поэтому лесники сразу поспешили сделать фото.



Такой бражник на Орловщине и вправду редкий гость. Бабочка живет в таких теплых странах, как Турция, Иран, Индия, обитает также в Корее, Японии и Китае. Из-за ее розового окраса бражника и называют розовым колибри.











Ольга СУПОНЕВА



