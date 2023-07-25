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17:00, 25 июля 2023 года В орловском театре "Свободное пространство" ремонтируют поворотный круг сцены С нового сезона артисты будут использовать его чаще.





Театр "Свободное пространство" к новому сезону готовит больше репертуара. Для постановок теперь будут чаще использовать поворотный круг сцены, который в последние годы задействовали редко.



Вращательный круг на главной сцене театра не ремонтировался с 1976 года. В последние годы использовать его стало опасно. Приходилось даже отменять спектакли. Приняли решение модернизировать механизм.



Первый этап работ подходит к завершению. Круг будет готов к открытию театрального сезона.



На втором этапе планируют провести компьютеризацию круга.









Всеволод Трифонов



