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17:30, 25 июля 2023 года

К уборке озимых культур приступили 13 районов Орловской области

Убрано 11,2 тысячи гектаров зерновых.

Фото: архив "Вести-Орел"

Аграрии Ливенского, Колпнянского, Урицкого, Покровского, Новосильского, Должанского, Дмитровского, Знаменского, Сосковского, Кромского, Мценского, Краснозоренского районов и Орловского муниципального округа приступили к уборке озимых зерновых. Об этом сообщает региональный информационный портал. Уже убрано 11,2 тысячи гектаров озимых зерновых культур, намолочено 66,5 тысячи тонн зерна с урожайностью 59,5 центнера с гектара.
"Надеемся на хороший урожай. К 5 августа традиционно ждем первый миллион урожая", – сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Аграрии Мценского района начали уборку яровых. Уборку озимого рапса начали хозяйства Ливенского, Болховского, Знаменского, Залегощенского, Глазуновского районов и Орловского муниципального округа. Убрано 1,54 тысячи гектаров озимого рапса, намолочено 5,43 тысячи тонн. Урожайность составила 35,3 центнера с гектара.

В Орловском округе идет уборка раннего картофеля. Убрано 60 гектаров, накопано 1,89 тысячи тонн. Урожайность – 332 центнера с гектара.


Артем Ежаков
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