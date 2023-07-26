Главная » Новости



21:28, 25 июля 2023 года Орловская область отправила в зону СВО груз бревен для строительства блиндажей Для благого дела объединились "Народный фронт" и дмитровские волонтеры.





"Народный фронт" и дмитровские волонтеры собрали и отправили в зону СВО три КАМАЗа с бревнами для строительства блиндажей. Всего в грузовики вместилось больше тысячи бревен. Всего Дмитровск отправил на передовую уже шесть машин с древесиной



За ценным грузом военные приехали сами. Местные жители добавили к бревнам посылку со сладостями. ГТРК "Орел" вручила защитникам икону Георгия Победоносца от болховского храма. Проводили военных с песней.



Именно дмитровцы в начале спецоперации показали, что такое поддержка армии, провожая наших защитников. Здесь молодые ребята принимают активное участие в формировании грузов. На этот раз сделали больше 100 блиндажных свеч, написали письма поддержки.





Александра Бахтина



