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8:30, 26 июля 2023 года Орловские спортсмены взяли две медали на соревнованиях по конному троеборью В копилке наездников золото и бронза.



Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

Соревнования прошли в Московской области. Про успехи воспитанников орловской конно-спортивной школы, которые выступали в разных программах, рассказали в пресс-службе областного правительства.



Так, по итогам спортивных состязаний первое место заняла Евгения Овчинникова со своим скакуном по кличке Гармон. Бронзовым призером стал орловец Сергей Попов с лошадью Коко Мадмуазель.





Ксения Солоухина



