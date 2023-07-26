Орловские спортсмены взяли две медали на соревнованиях по конному троеборью

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8:30, 26 июля 2023 года
Орловские спортсмены взяли две медали на соревнованиях по конному троеборьюВ копилке наездников золото и бронза.
Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области
Соревнования прошли в Московской области. Про успехи воспитанников орловской конно-спортивной школы, которые выступали в разных программах, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Так, по итогам спортивных состязаний первое место заняла Евгения Овчинникова со своим скакуном по кличке Гармон. Бронзовым призером стал орловец Сергей Попов с лошадью Коко Мадмуазель.
Ксения Солоухина
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