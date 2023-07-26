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8:00, 26 июля 2023 года В Орловском округе продолжается благоустройство территорий В порядок приводят братскую могилу в Звягинках и спортплощадку в Хардиково.



Фото: архив "Вести-Орел"

Ремонтные работы проходят в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". На территории братской могилы в селе Звягинки выполнили демонтаж старого ограждения, установили скамейки и организовали зеленую зону. На улице Административной продолжают обновлять дорожное полотно. Благоустройство объектов обошлось в 4,2 миллиона рублей.



По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", в деревне Хардиково в порядок приводят детскую спортплощадку. Там появился новый асфальт, бордюры и малые архитектурные формы. Сумма контракта составила 1,7 миллиона рублей.





Ксения Солоухина



