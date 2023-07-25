В Орловской области к 1 августа откроются 200 ФАПтек
До конца 2023 года аптечные пункты откроются во всех фельдшерско-акушерских пунктах региона.
Фото: "Телеграммы из Орла"
В Орловской области уже открыто 119 ФАПтек. В ходе рабочей поездки 25 июля глава региона Андрей Клычков ознакомился с работой одного из них в селе Орево Краснозоренского района.
– В Орловской области уже открыто 119 ФАПтек, к 1 августа их будет 200, а к концу года аптечные пункты откроются во всех ФАПах. Мы активно продолжаем реализацию проекта "ФАПтека", он получает позитивные оценки от жителей. Надо расширять перечень лекарств, исходя из запросов населения, - цитирует губернатора тг-канал "Телеграммы из Орла".