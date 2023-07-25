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14:30, 25 июля 2023 года

В Орловской области к 1 августа откроются 200 ФАПтек

До конца 2023 года аптечные пункты откроются во всех фельдшерско-акушерских пунктах региона.

Фото: "Телеграммы из Орла"

В Орловской области уже открыто 119 ФАПтек. В ходе рабочей поездки 25 июля глава региона Андрей Клычков ознакомился с работой одного из них в селе Орево Краснозоренского района.

В Орловской области уже открыто 119 ФАПтек, к 1 августа их будет 200, а к концу года аптечные пункты откроются во всех ФАПах. Мы активно продолжаем реализацию проекта "ФАПтека", он получает позитивные оценки от жителей. Надо расширять перечень лекарств, исходя из запросов населения, - цитирует губернатора тг-канал "Телеграммы из Орла".


Сергей Силаев
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