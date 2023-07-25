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15:00, 25 июля 2023 года В Орле оставили в силе приговор по делу о потасовке возле футбольного поля на улице Покровской Двое молодых орловцев отправятся на принудительные работы.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловский областной суд оставил в силе приговор в отношении двух молодых людей, признанных виновными в хулиганстве. Резонансная история произошла 28 ноября 2021 года рядом со спортплощадкой на улице Покровской. Фемидой назначено наказание в виде двух и трех лет принудительных работ соответственно, с удержанием 10% доходов в пользу государства.



Как сообщили в орловском облсуде, в день преступления на спортплощадке играли в футбол местные ребята, а осужденные рядом распивали пиво. Позднее они присоединились к матчу и стали проигрывать. Затем один из детей попал в одного из осужденных мячом, на что тот сильно разозлился, достал выкидной нож, сказал: "Еще раз так сделаешь, я тебя убью", показав лезвие.



При этом осужденные играли агрессивно. После пропущенного гола снова пошли угрозы ножом. На ответное замечание осужденный разложил оружие и сказал: "Как вы меня достали, вы оба, я вас сейчас зарежу". Испугавшись, ребята прибежали в близлежащий бар, вызвали полицию и рассказали двум посетителям заведения – мужчине и женщине – о случившемся. Пара вместе с ребятами пошла разбираться. В ответ на замечание от женщины вспыхнул конфликт, завязалась драка. На помощь к мужчине и женщине пришел случайный прохожий. Через некоторое время хулиганов задержали полицейские.





Артем Ежаков



