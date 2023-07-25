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15:30, 25 июля 2023 года Шаблыкинская ЦРБ получила оборудование более чем на шесть миллионов рублей Медицинские приборы поступили в больницу в течение последнего месяца.



Фото: Елена Литинская

Центральная больница в Шаблыкино получила два современных аппарата УЗИ, два кардиографа, аппарат для хотлеровского мониторирования, спирограф, а также офтальмологический тонометр. Оборудование поступило в рамках национального проекта "Здравоохранение".



Аппаратура уже введена в работу медиками районной больницы. Приборы начали использовать для диагностики заболеваний пациентов.











Елена Литинская



