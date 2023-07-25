Шаблыкинская ЦРБ получила оборудование более чем на шесть миллионов рублей
Медицинские приборы поступили в больницу в течение последнего месяца.
Фото: Елена Литинская
Центральная больница в Шаблыкино получила два современных аппарата УЗИ, два кардиографа, аппарат для хотлеровского мониторирования, спирограф, а также офтальмологический тонометр. Оборудование поступило в рамках национального проекта "Здравоохранение".
Аппаратура уже введена в работу медиками районной больницы. Приборы начали использовать для диагностики заболеваний пациентов.