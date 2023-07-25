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14:00, 25 июля 2023 года За полгода на Орловщине появилось свыше 400 новых рабочих мест Свободными в регионе остаются более 12 тысяч вакансий.



Фото из архива

За первые шесть месяцев текущего года в Орловской области было создано 416 новых рабочих мест. Такие данные приводит департамент социальной защиты. Вакансии появились на предприятиях обрабатывающих производств, в сфере транспорта, торговли и сельского хозяйства. На крупные заводы требовались токари, инженеры, слесари, наладчики, операторы.



На данный момент в базе службы занятости имеется 12,5 тысячи свободные рабочих мест.





Ксения Солоухина



