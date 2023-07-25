За полгода на Орловщине появилось свыше 400 новых рабочих мест
Свободными в регионе остаются более 12 тысяч вакансий.
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За первые шесть месяцев текущего года в Орловской области было создано 416 новых рабочих мест. Такие данные приводитдепартамент социальной защиты. Вакансии появились на предприятиях обрабатывающих производств, в сфере транспорта, торговли и сельского хозяйства. На крупные заводы требовались токари, инженеры, слесари, наладчики, операторы.
На данный момент в базе службы занятости имеется 12,5 тысячи свободные рабочих мест.