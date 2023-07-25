Жители региона могут поучаствовать в создании глобуса Орла
Макет областной столицы разместят в парке "Орловская стрелка".
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Специальный проект запустят в рамках цветочного фестиваля “Стрелка”, который пройдет с 4 по 6 августа на слиянии Оки и Орлика.
Как сообщает пресс-служба мэрии, горожанам предлагают поучаствовать в создании макета областного центра с улицами, зданиями, памятниками и другими достопримечательностями. Глобус Орла украсит центральную клумбу в парке “Орловская стрелка”.