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12:00, 25 июля 2023 года В Орловской области более 80 человек взяли ипотеку со сниженной процентной ставкой Жители региона поучаствовали в специальной программе.



Фото: архив

По состоянию на 20 июля 2023 года 82 орловца получили право приобретения жилья по договору на первичном рынке в ипотеку со сниженной процентной ставкой. Свидетельства выдал департамент ЖКХ Орловской области.



Проект "Ипотека" продолжает реализовываться на территории Орловщины. В 2023 году расширен перечень жителей, которые могут воспользоваться льготным ипотечным кредитом. В перечень вошли участники СВО, члены их семей, граждане России, прибывшие с территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также IT-специалисты, сообщили в пресс-службе областного правительства.





Сергей Силаев



