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12:30, 25 июля 2023 года В Орловской областной больнице оперируют с помощью современного оборудования За год медики выполняют более 16 тысяч хирургических вмешательств.







В областной больнице порядка двух тысяч операций в год, как плановых, так и экстренных, проходит только по общей хирургии. Половина из них делается эндоскопически – малотравматичным для пациента способом.



В операционной используется большое количество разнообразной высокотехнологичной аппаратуры. Об этих приборах корреспонденту ГТРК "Орел" Елене Литинской рассказал заместитель главного врача Орловской областной клинической больницы по хирургии Александр Чумак.





Елена Литинская



