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11:05, 25 июля 2023 года В Ливнах мотоциклист без прав попал в больницу после столкновения с иномаркой Байком управлял 33-летний орловец.



Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

ДТП случилось 24 июля на улице Октябрьской в Ливнах. Около десяти вечера в районе дома № 11 мотоцикл “БМВ” начал обгонять “Ауди”, которая в тот момент поворачивала налево. В результате транспортные средства столкнулись. Как выяснилось позже, водитель байка ехал без прав. Об этот сообщает региональное УГИБДД.



В аварии пострадал 33-летний мотоциклист. Мужчина получил травмы, его госпитализировали.





Ксения Солоухина



