В Ливнах мотоциклист без прав попал в больницу после столкновения с иномаркой
Байком управлял 33-летний орловец.
Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
ДТП случилось 24 июля на улице Октябрьской в Ливнах. Около десяти вечера в районе дома № 11 мотоцикл “БМВ” начал обгонять “Ауди”, которая в тот момент поворачивала налево. В результате транспортные средства столкнулись. Как выяснилось позже, водитель байка ехал без прав. Об этот сообщает региональное УГИБДД.
В аварии пострадал 33-летний мотоциклист. Мужчина получил травмы, его госпитализировали.