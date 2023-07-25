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9:32, 25 июля 2023 года В Орловской области водитель легковушки скончался после столкновения с грузовиком Смертельное ДТП случилось на трассе "Ливны-Русский Брод-Верховье".



Фото: региональная Госавтоинспекция

Авария произошла 24 июля в 10.45. За рулем "Фольксваген Поло" находился 58-летний мужчина, он двигался в сторону поселка городского типа Верховье.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, в районе 53-го километра водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с "КАМАЗом", которым управлял 57-летний мужчина.



В результате ДТП водитель "Фольксвагена" скончался на месте ДТП до прибытия скорой помощи.





Сергей Силаев



