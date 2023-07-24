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18:42, 24 июля 2023 года

Орловцам оплатили дни по уходу за детьми-инвалидами на 9 миллионов рублей

Таковы данные за 2023 год.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области с начала 2023-го года родителям детей с инвалидностью оплачено более трех тысяч дополнительных выходных дней на общую сумму свыше девяти миллионов рублей. Об этом сообщает региональный информационный портал.

Родителям, опекунам и попечителям можно взять четыре дня в месяц и посвятить их уходу за ребенком. Заявление подается работодателю. Выходные допустимо брать подряд или разбивать по разным датам в течение месяца.
"С сентября дни по уходу можно будет использовать в более удобном формате. У родителей появится возможность накапливать неиспользованные выходные, чтобы потом взять разовый отпуск продолжительностью до 24 дней и посвятить его уходу за ребенком", – сообщает пресс-служба областного правительства.



Артем Ежаков
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