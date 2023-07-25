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10:30, 25 июля 2023 года В Орле выбрали подрядчика на благоустройство "умной" спортплощадки в Северном районе На работы направят свыше 34 миллионов рублей.



Фото: региональный информационный портал

ООО "РБК СТРОЙИНВЕСТ" стало подрядчиком для работ по благоустройству "умной" спортивной площадки и прилегающей к ней территории в Северном районе Орла. Спортивный объект расположится на территории лицея №18 и средней школы №13 по ул. Металлургов.



Как сообщает региональный информационный портал, на работы направят 34,5 миллиона рублей. В данный момент закуплено оборудование на 12,6 миллиона рублей.



"Умная" спортплощадка представляет собой пространство для занятий физкультурой с удобными тренажерами. Площадка оборудована точкой подключения к интернету и QR-кодом, содержащим информацию о том, как грамотно заниматься.





Артем Ежаков



