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9:30, 25 июля 2023 года В центре Орла подсветят фасады 34 зданий Подрядчик уже определен.



Фото: архив "Вести-Орел"

На центральных улицах Орла в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" сделают подсветку 34 зданий. Об этом сообщает региональный информационный портал.



На работы по площади Ленина предусмотрено 40,1 миллиона рублей. На здания по улицам Тургенева, Максима Горького и Ленина выделят почти 68 миллионов рублей.



Работы выполнит ООО "Вершина". Компания выполняет весь цикл работ по проектированию и монтажу архитектурно-художественной подсветки зданий, сооружений, наружного освещения.





Артем Ежаков



