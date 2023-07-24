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20:53, 24 июля 2023 года Глазуновский район Орловской области отметил 80-летие освобождения от оккупации Местные жители почтили память героев, отдавших свою жизнь за свободу будущих поколений.





25 июля исполнится 80 лет со дня освобождения Глазуновского района от оккупации. 22 июля местные жители собрались вместе и почтили память героев, отдавших свою жизнь за свободу будущих поколений.



Праздничные мероприятия начались с концерта памяти. Ознакомиться с культурным кодом района можно было в подворьях. Свой колорит представили сельские поселения. Работали интерактивные площадки, выставки народного творчества.



В годы Великой Отечественной войны на территории района в течение пять месяцев проходила линия фронта Орловско-Курской дуги. В кровопролитных боях за Глазуновский район погибли более четырех тысяч советских солдат.





Даниил Борисов



