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19:54, 24 июля 2023 года Орловцы могут поучаствовать в грантовом конкурсе проектов На развитие перспективных идей авторы получат от 5 до 100 тысяч рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

Поучаствовать в конкурсе от Росмолодежи могут все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. По информации пресс-службы администрации Орла, участникам нужно разработать проекты по развитию малых территорий, организации занятости молодежи, экологическому просвещению, сохранению исторической памяти и другие. Выбрать тему работы можно из 18 номинаций.



За лучшие разработки участники получат микрогранты в размере от 5 до 100 тысяч рублей.





Ксения Солоухина



