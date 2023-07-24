К списку жертв "залегощенского маньяка" Шавката Шаяхмедова добавили восьмилетнюю девочку
Преступление было совершено 29 лет назад в Таджикистане.
"Залегощенский маньяк" Шавкат Шаяхмедов начал свой кровавый путь еще до переезда в Орловскую область. В 1994 году от его рук погибла восьмилетняя Катя. Как утверждал сам убийца, именно она стала его первой жертвой. В этом преступлении Шаяхмедов признался сам.
В свете полученных данных в Таджикистан отправился полковник уголовного розыска Армен Егиазарян. Под его руководством следственная группа довела дело до конца. Тело нашли в том месте, на которое указал сам Шаяхмедов.
"Залегощенский маньяк" получил пожизненный срок за убийство трех детей и женщины. Четвертое преступление было доказано уже после приговора и смерти преступника. В мае этого года Шаяхмедов умер в колонии.