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20:52, 24 июля 2023 года

К списку жертв "залегощенского маньяка" Шавката Шаяхмедова добавили восьмилетнюю девочку

Преступление было совершено 29 лет назад в Таджикистане.


"Залегощенский маньяк" Шавкат Шаяхмедов начал свой кровавый путь еще до переезда в Орловскую область. В 1994 году от его рук погибла восьмилетняя Катя. Как утверждал сам убийца, именно она стала его первой жертвой. В этом преступлении Шаяхмедов признался сам.

В свете полученных данных в Таджикистан отправился полковник уголовного розыска Армен Егиазарян. Под его руководством следственная группа довела дело до конца. Тело нашли в том месте, на которое указал сам Шаяхмедов.

"Залегощенский маньяк" получил пожизненный срок за убийство трех детей и женщины. Четвертое преступление было доказано уже после приговора и смерти преступника. В мае этого года Шаяхмедов умер в колонии.


Мария Семак
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