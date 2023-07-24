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19:29, 24 июля 2023 года
В Орловской области обучение дружинников из "Бригады Катукова" начнется 29 июляЗавершается обустройство тренировочного полигона.
Фото: архив "Вести-Орел"
Подготовительные работы специального полигона для тренировок отряда народной дружины планируют закончить к 28 июля. Об этом сообщает группа "Бригада Катукова".
Запустят курсы подготовки в эту субботу, 29 июля. В этот день назначат командира сводного отряда, определят цели и задачи, а также проведут первые занятия по боевой и специальной подготовке.
Ксения Солоухина
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